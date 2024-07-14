Пользователей «Электронного дома» заранее предупредят о плановом отключении горячей воды

Система "Электронный дом" стала еще удобнее благодаря новым функциям. Теперь пользователи платформы будут получать уведомления о планируемых отключениях горячей воды, включая аварийные ситуации, работу лифтов и перебои с водоснабжением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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