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Обнародован мирный план США по Украине, в который вошло больше 20 пунктов

Обнародован мирный план США по Украине, в который вошло больше 20 пунктов

Reuters опубликовало проект США по урегулированию украинского конфликтаВ распоряжении агентства Reuters появился проект мирного плана США, который был представлен Украине и Европе на переговорах в Париже.

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