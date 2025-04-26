Обнародован мирный план США по Украине, в который вошло больше 20 пунктов

Reuters опубликовало проект США по урегулированию украинского конфликтаВ распоряжении агентства Reuters появился проект мирного плана США, который был представлен Украине и Европе на переговорах в Париже.
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