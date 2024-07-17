Хакеры взломали систему Disney, опубликовав секретные материалы

Disney столкнулась со значительным инцидентом в сфере безопасности после того, как группа хакеров под названием Nullbulge проникла в систему компании и получила доступ к тысячам каналов платформы Slack студии Disney.
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