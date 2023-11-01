Бумаги HeadHunter растут на новостях о предложении выкупа акций у иностранных держателей

Российский рынок открыл торги в среду, 1 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,24%, до 3193,2 пункта, индекс РТС слабеет на 0,02%, до 1079,62 пункта.