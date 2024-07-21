Мэр Краснодара был готов к наручникам

В минувшую субботу Краснодар пережил настоящий апокалипсис местного розлива. Аномальная жара, бьющая рекорды уже неделю и держащаяся на уровне 30-40 градусов, стала причиной массового отключения электроэнергии.
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