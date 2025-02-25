Сергунина: В столице пройдет юбилейный фестиваль «Московская студенческая весна»

В столице стартовала регистрация на участие в ежегодном фестивале «Московская студенческая весна». Учащиеся вузов города покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, съемке фильмов, театральном, танцевальном искусстве и других сферах.
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