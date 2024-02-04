Стоп-мигрант 57,8K подписчиков В интернете вновь обсуждают возмутительную выходку со стороны приезжих или "новых россиян".
Ваххабиты в столице русского православия? Исламизация мигрантов идёт полным ходом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он омывает руки, лицо иногда, но потом от них, среднеазиатов несёт крпеко.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А если не азиатка, то почему она надела паранджу? Кстати, мусульмане Кавказа её не носили никогда. В Турции это запрещено законом. Показывают улицы Ирана, так и там женщины ходят с открытыми лицами. Так что ваша защита мракобесов от ислама не прокатывает в России.
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4 час.
A
Andrey
Замещение"импортом" в разгаре.
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3 час.
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