Ваххабиты в столице русского православия? Исламизация мигрантов идёт полным ходом

Владимир Алтайцев

А если не азиатка, то почему она надела паранджу? Кстати, мусульмане Кавказа её не носили никогда. В Турции это запрещено законом. Показывают улицы Ирана, так и там женщины ходят с открытыми лицами. Так что ваша защита мракобесов от ислама не прокатывает в России.