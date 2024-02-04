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Ваххабиты в столице русского православия? Исламизация мигрантов идёт полным ходом

Ваххабиты в столице русского православия? Исламизация мигрантов идёт полным ходом

Стоп-мигрант 57,8K подписчиков В интернете вновь обсуждают возмутительную выходку со стороны приезжих или "новых россиян".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он омывает руки, лицо иногда, но потом от них, среднеазиатов  несёт крпеко.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А  если  не  азиатка, то почему  она надела паранджу? Кстати, мусульмане  Кавказа  её  не носили никогда. В  Турции это запрещено  законом. Показывают  улицы  Ирана, так и там  женщины  ходят с открытыми лицами. Так что ваша  защита  мракобесов  от ислама не  прокатывает в России.
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4 час.
A
Andrey
Замещение&quot;импортом&quot; в разгаре.
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3 час.

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