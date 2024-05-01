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Энрике о возможном квадрупле: «ПСЖ» должен хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу» 

Парижане уже победили в Лиге 1 и Суперкубке Франции и сыграют в финале Кубка страны и полуфинале Лиги чемпионов.

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