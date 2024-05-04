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На Украине под арестом умер историк Пётр Толочко, выступавший за сохранение русского языка

На Украине под арестом умер историк Пётр Толочко, выступавший за сохранение русского языка

Истина дороже При всём трагизме чрезвычайно символично, что историк с мировым именем – академик НАН Украины 86-летний Пётр Толочко – умер в хорошо (как мало кому!) знакомом ему Киеве, находясь под домашним арестом по подозрению в госизмене.

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