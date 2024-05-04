На Украине под арестом умер историк Пётр Толочко, выступавший за сохранение русского языка

Истина дороже При всём трагизме чрезвычайно символично, что историк с мировым именем – академик НАН Украины 86-летний Пётр Толочко – умер в хорошо (как мало кому!) знакомом ему Киеве, находясь под домашним арестом по подозрению в госизмене.