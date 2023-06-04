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На Левона Огуречника за погодой наблюдают: приметы и поверья на 5 июня 2023 года

На Левона Огуречника за погодой наблюдают: приметы и поверья на 5 июня 2023 года

На Левона Огуречника за погодой наблюдают: приметы и поверья на 5 июня 2023 года Ирина ОрлонскаяВ народном календаре дату 5 июня 2023 года называют Левоном Огуречником.

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