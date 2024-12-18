В Россию привезли новые внедорожники Nissan Pathfinder: «американец» с 3,5-литровым мотором за 6,05 млн рублей, «китаец» с 2,0-литровым мотором — за 6,8 млн рублей

Дилеры привезли в Россию новые внедорожники Nissan Pathfinder, причем это совершенно разные модели. Версия для американского рынка — со «старым» дизайном, рамной конструкцией, 3,5-литровым атмосферным мотором V6, «автоматом» и полным приводом.
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