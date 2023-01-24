Во вторник в регионе облачно с прояснениями.Как сообщает Северное УГМС, ночью в Поморье пройдёт небольшой снег; днем небольшой, местами умеренный снег.
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