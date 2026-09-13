После атаки беспилотников в Нижнекамске горело предприятие, пострадали 12 человек

В результате налёта дронов повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном из предприятий возник пожар, который уже приступили к тушению, при этом производственный процесс не прерывается.
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