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Украинский политик: ВС РФ перебрасывают на линию фронта большое количество подразделений, вооруженных ПТУР

Украинский политик: ВС РФ перебрасывают на линию фронта большое количество подразделений, вооруженных ПТУР

Так и не начав весеннее, провлив летнее и ничего не добившись в ходе осеннего «контрнаступления» ВСУ, киевские власти теперь не оставляют намерений уж точно взять реванш в ходе зимней кампании.

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