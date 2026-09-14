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Царьград

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Трамп: Украина и Россия согласились не бить по энергообъектам

Трамп: Украина и Россия согласились не бить по энергообъектам

Президент США заявил о достигнутой договоренности Киева и Москвы по отказу от атак на энергообъекты.Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина якобы согласились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам.

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