Россиянам рассказали, что эффективный гардероб строится на базе из двух-трех цветов

Многие сталкивались с ситуацией, когда в шкафу полно одежды, но надеть нечего. Стилисты советуют провести ревизию и разделить вещи на три категории: любимые, одежда «на всякий случай» и те, что не приносят радости.
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