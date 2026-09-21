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Россиянам рассказали, что эффективный гардероб строится на базе из двух-трех цветов

Россиянам рассказали, что эффективный гардероб строится на базе из двух-трех цветов

Многие сталкивались с ситуацией, когда в шкафу полно одежды, но надеть нечего. Стилисты советуют провести ревизию и разделить вещи на три категории: любимые, одежда «на всякий случай» и те, что не приносят радости.

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