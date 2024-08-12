Общественники предожили забрать виллу Меладзе в Крыму

Продюсер Константин Меладзе так и не смог продать свой особняк в Крыму. Виллу с собственным спортзалом, бассейном, хаммамом, прудом с рыбами и зоной барбекю он хотел отдать 387 млн рублей, но так и не смог найти покупателя.