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Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

Кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная предостерегла россиян от нескольких опасных ошибок при укусе клеща.

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