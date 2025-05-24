Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

Кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная предостерегла россиян от нескольких опасных ошибок при укусе клеща.
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