Tsargrad.tv выяснил, что взрослому человеку нужно спать семь-девять часов

Современные сомнологи отказываются от жесткой нормы "восемь часов сна для всех". Для большинства взрослых до 64 лет рекомендованный диапазон - семь–девять часов, для людей старше 65 лет - семь–восемь часов.
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