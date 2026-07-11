Apple подала в суд на OpenAI из-за утечки коммерческих секретов через бывших сотрудников

Компания Apple подала иск против OpenAI в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Истец утверждает, что OpenAI систематически использовала коммерческие тайны Apple, полученные от бывших сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии