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Apple подала в суд на OpenAI из-за утечки коммерческих секретов через бывших сотрудников

Компания Apple подала иск против OpenAI в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Истец утверждает, что OpenAI систематически использовала коммерческие тайны Apple, полученные от бывших сотрудников.

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