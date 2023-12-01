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Парфенов может возглавить «Актобе»

Парфенов может возглавить «Актобе»

«Общение есть», — сказал экс-тренер тульского «Арсенала» и «Урала». Последним местом работы Парфенова была «Родина» из Мелбет Первой лиги, которую он покинул в октябре.

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