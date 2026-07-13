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Царьград

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Майга подтвердил интерес «Факела» после выхода на замену

Майга подтвердил интерес «Факела» после выхода на замену

Полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Мамаду Майга, отметившийся выходом на замену в матче против «Ротора» (4:2), в интервью Metaratings сообщил о предметном интересе со стороны воронежского «Факела».

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