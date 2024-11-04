Автор: Алексей Живов Вячеслав Шурыгин подробно освещает проблему (ramzayiegokomanda). Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.
Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики
Комментарии
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Владимир Алтайцев
В советской МСД было никак не меньше 200 танков. в общей сложности. А ещё и не меньше з 30 САУ.
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1 д.
Александр Шентябин
Кто о чем, а голый - о бане!
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16 час.
Александр Шентябин
Одно не понятно: зачем эти расклады излагать в сети?! Показать свою журналистскую всезнающую удаль? Есть предложения - представь с расчетами, а не в виде полусплетен, в соответствующие инстанции, продвигай их (если есть заинтересованность в результате). А чесать языком (давить на кнопки клавиатуры) все равно, что пугать замужнюю бабу голым... (вы знаете чем)!
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16 час.
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