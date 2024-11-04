Зачем FPV-шинков отправляют в штурмовики

В советской МСД было никак не меньше 200 танков. в общей сложности. А ещё и не меньше з 30 САУ.

Александр Шентябин

Одно не понятно: зачем эти расклады излагать в сети?! Показать свою журналистскую всезнающую удаль? Есть предложения - представь с расчетами, а не в виде полусплетен, в соответствующие инстанции, продвигай их (если есть заинтересованность в результате). А чесать языком (давить на кнопки клавиатуры) все равно, что пугать замужнюю бабу голым... (вы знаете чем)!