smi.today

4 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Совфеде объяснили, кому выгодны беспорядки во Франции

В Совфеде объяснили, кому выгодны беспорядки во Франции

Выгоду от беспорядков во Франции могут получить Вашингтон и Лондон, которые хотят полностью доминировать в Европе, не считаясь с Парижем, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 2 июля в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх