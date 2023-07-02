В Совфеде объяснили, кому выгодны беспорядки во Франции

Выгоду от беспорядков во Франции могут получить Вашингтон и Лондон, которые хотят полностью доминировать в Европе, не считаясь с Парижем, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 2 июля в своем Telegram-канале.