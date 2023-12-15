"От родины отвернулись, ну и где обещанное", - российские эмигранты не дождались от Израиля "спасибо".

Геннадий Шалавеюс

Александр, а вы живете в обетованной стране и платите им денюшки? Поэтому вы их поддерживаете? а не пора ли прекратить вешать лапшу на уши вашей , мягко сказано болтовней и не пора ли понести ответственность перед всеми за ваш дебилизм , так что дуйте туда и ходите на все мероприятия, но скорей всего мощи у вас хватает только на интернет, а на поездку и концерты -полное КУ-КУ, вы сильны только на словах, а на самом деле- вы пшик, который воняет!