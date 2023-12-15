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"От родины отвернулись, ну и где обещанное", - российские эмигранты не дождались от Израиля "спасибо".

"От родины отвернулись, ну и где обещанное", - российские эмигранты не дождались от Израиля "спасибо".

Politiki.net Я, ранее писал о том, как израильская власть, поставила добровольных эмигрантов из России перед жёстким выбором: желаете и далее именовать "страну обетованную" своим домом, вот вам листок - читайте.

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Комментарии
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Геннадий Шалавеюс
Александр, а вы живете в обетованной стране и платите им денюшки? Поэтому вы их поддерживаете? а не пора ли прекратить вешать лапшу на уши вашей , мягко сказано болтовней и не пора ли понести ответственность перед всеми за ваш дебилизм , так что дуйте туда и ходите на все мероприятия, но скорей всего мощи у вас хватает только на интернет, а на поездку и концерты -полное КУ-КУ, вы сильны только на словах, а на самом деле- вы пшик, который воняет!
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Сергей мазин
Вот и у меня сынок на землю обетованную рванул, чтобы не забрили. В России ему Путин работать не давал, а там сейчас разнорабочим на стройке горбатит😂ся. Счастье прямо какое там привалило, прямо зависть берёт.
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1 час.
Андрей Сапожников
Если ты ищешь &quot;тёпленькое&quot;  местечко - очень трудно не попасть на сковородку Дьявола.
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