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Газета.ру

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Nature: почему иммунитет перестает убивать опасные "клетки-зомби"

Nature: почему иммунитет перестает убивать опасные "клетки-зомби"

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США выяснили, почему с возрастом в организме накапливаются «клетки-зомби» — живые, но переставшие нормально работать структуры, вызывающие хроническое воспаление.

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