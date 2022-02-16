МиГ-31 в ходе учений обнаружили и принудили к посадке «нарушителя» над Ленобластью

В прошедших в небе Ленобласти учениях задействовали четыре экипажа самолета Миг-31 и около 50 военнослужащих группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО).
В прошедших в небе Ленобласти учениях задействовали четыре экипажа самолета Миг-31 и около 50 военнослужащих группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО).
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