Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.
Чего только не напридумываешь... от безделья)
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Гулька
И вот из таких долбо...бов состоит наша Госду...а! Не подумайте, что умная.
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3 час.
Владимир Балаев
Когда есть факты, подтверждённые историческими документами, совпадающими оценками в мемуарах того времени, рано или поздно, всё равно кто то этим займётся. Даже если сейчас это не вовремя. Сейчас уже доказано, что убийство Грибоедова, убийство Распутина, переворот и убийство императора Павла Первого были организованы англичанами, то я не удивлюсь что именно их гнилая верхушка приложила ручонки к убийству Лермонтова, и намеренно спровоцировала дуэль Пушкина с Дантесом... То, что в комментах появляется вой о "бездельниках", это лишний раз доказывает что наша продажная либерда готова прикрывать любые попытки проанализировать тёмные места нашей истории. Поливают дерьмом честного и заслуженного артиста и режиссёра Николая Бурляева (это вам не Филька Киркоров и не Моргенштерн мразотный). Почему то они вой не поднимали когда сволочь Ельцин, Чубайс и Гайдар уничтожали Россию?!! ССуки!
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2 час.
О
Ольга
Я думала, что на сегодняшний день самое тупое предложение - построить русский театр в Таджикистане ( самый короткий анекдот: таджик и русский театр!!!) Но оказывается, как говорится - тупой и еще тупее. Кто-то не может спокойно спать, пока не будет проведено расследование гибели Михаила Лермонтова! ЧуднАя, неразгаданная страна Россия...
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1 час.
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