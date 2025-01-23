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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Чего только не напридумываешь... от безделья)

Чего только не напридумываешь... от безделья)

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

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Комментарии
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Гулька
И вот из таких долбо...бов состоит наша Госду...а! Не подумайте, что умная.
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3 час.
Владимир Балаев
Когда есть факты, подтверждённые историческими документами, совпадающими оценками в мемуарах того времени, рано или поздно, всё равно кто то этим займётся.  Даже если сейчас это не вовремя. Сейчас уже доказано, что убийство Грибоедова, убийство Распутина, переворот и убийство императора Павла Первого были организованы англичанами, то я не удивлюсь что именно их гнилая верхушка приложила ручонки к убийству Лермонтова, и намеренно спровоцировала дуэль Пушкина с Дантесом...  То, что в комментах появляется вой о &quot;бездельниках&quot;, это лишний раз доказывает что наша продажная либерда готова прикрывать любые попытки проанализировать тёмные места нашей истории. Поливают дерьмом честного и заслуженного артиста и режиссёра Николая Бурляева (это вам не Филька Киркоров и не Моргенштерн мразотный).  Почему то они вой не поднимали когда сволочь Ельцин, Чубайс и Гайдар уничтожали Россию?!!   ССуки!
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2 час.
О
Ольга
Я думала, что на сегодняшний день самое тупое предложение - построить русский театр в Таджикистане ( самый короткий анекдот: таджик и  русский театр!!!) Но оказывается, как говорится - тупой и еще тупее. Кто-то не может спокойно спать, пока не будет проведено расследование гибели Михаила Лермонтова! ЧуднАя, неразгаданная страна Россия...
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1 час.

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