Чего только не напридумываешь... от безделья)

Владимир Балаев

Когда есть факты, подтверждённые историческими документами, совпадающими оценками в мемуарах того времени, рано или поздно, всё равно кто то этим займётся. Даже если сейчас это не вовремя. Сейчас уже доказано, что убийство Грибоедова, убийство Распутина, переворот и убийство императора Павла Первого были организованы англичанами, то я не удивлюсь что именно их гнилая верхушка приложила ручонки к убийству Лермонтова, и намеренно спровоцировала дуэль Пушкина с Дантесом... То, что в комментах появляется вой о "бездельниках", это лишний раз доказывает что наша продажная либерда готова прикрывать любые попытки проанализировать тёмные места нашей истории. Поливают дерьмом честного и заслуженного артиста и режиссёра Николая Бурляева (это вам не Филька Киркоров и не Моргенштерн мразотный). Почему то они вой не поднимали когда сволочь Ельцин, Чубайс и Гайдар уничтожали Россию?!! ССуки!