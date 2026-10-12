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RT Russia

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Мишустин назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики

Мишустин назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что главная задача для кабмина и в целом для властей — сохранить устойчивую динамику роста экономики.

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