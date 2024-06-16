В Бразилии пытаются спасти один из самых редких видов кошек в мире

Пампасская кошка / © Gobernador Dupuy, San Luis Экологи из бразильской природоохранной некоммерческой организации Pró-Carnívoros считают, что пампасская кошка вымрет через пять-десять лет, если ее среда обитания будет продолжать сокращаться из-за активного расширения пахотных земель и экстенсивного разведения крупного рогатого скота.
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