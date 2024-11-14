Axios: Трамп и Байден хотят решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января

Действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп обсудили 13 ноября на встрече в Овальном кабинете Белого дома проблему с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, и выразили намеренность разрешить вопрос до 20 января 2025 года, дня инаугурации республиканца.
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