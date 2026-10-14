Европа готовит новые ограничения для россиян: что означает возможное ужесточение визовой политики и давления на спортсменов Елена ГалицкаяЕвросоюз продолжает расширять инструменты давления на Россию, обсуждая новые ограничения, которые могут затронуть сразу несколько категорий граждан — дипломатов, туристов и спортсменов.
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