Европа готовит новые ограничения для россиян: что означает возможное ужесточение визовой политики и давления на спортсменов Елена ГалицкаяЕвросоюз продолжает расширять инструменты давления на Россию, обсуждая новые ограничения, которые могут затронуть сразу несколько категорий граждан — дипломатов, туристов и спортсменов.