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Белорусские батутисты Литвинович и Бордиловская завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже

Белорусские батутисты Литвинович и Бордиловская завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже

"Психологически было тяжело. В оставшихся двух этапах Кубка мира необходимо было попасть в финалы, чтобы заработать рейтинговые очки", - таким мнением после прилета домой поделился белорусский батутист Иван Литвинович, который вместе с Виолеттой Бордиловской завоевал олимпийские лицензии на игры в Париже.

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