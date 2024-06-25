Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Андрей Белоусов в рамках переговорного процесса со своим коллегой из Соединённых Штатов Америки Ллойдом Остином раскрыл собственную точку зрения относительно бушующего на украинской территории противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии