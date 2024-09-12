В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ в "общении"

Дмитрий Гурин

В 92-м за групповое изнасилование и избиение девушки по всей России прошла волна разборок с приехавшими мигрантами не зависимо от их национальности. А сейчас что то припухли7 Или тогда все понеслось из-за того что случилось в Новочеркасске и местные, а большинство из них потомки ЗК (вспомните "восстание в Новочеркасске") и такое здесь не прощают? так что пора этих потерявших берега начать травить собаками? Почему именно ими думаю объяснять не надо?