Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ в "общении"

В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ в "общении"

Он несколько дней преследовал ее в соцсетях и в реале, а теперь местные боятся, что дело спустится на тормозах.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
В 92-м за групповое изнасилование и избиение девушки по всей России прошла волна разборок с приехавшими мигрантами не зависимо от их национальности. А сейчас что то припухли7 Или тогда все понеслось из-за того что случилось в Новочеркасске и местные, а большинство из них потомки ЗК (вспомните &quot;восстание в Новочеркасске&quot;) и такое здесь не прощают? так что пора этих потерявших берега начать травить собаками? Почему именно ими думаю объяснять не надо?
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