Трамп высказался о давлении на Иран

США не хотят оказывать давление на Иран, но не могут позволить ему получить ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран, передает РИА Новости.
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