В Петербурге в ночь на 10 апреля мусульмане будут отмечать окончание месяца Рамадан — Ураза-Байрам. В связи с этим ночью и утром в центре Петербурга введут ограничения движения транспорта.
Ночью в Петербурге перекроют часть дорог из-за праздника Ураза-Байрам
Комментарии
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Зоя Копань
Что за фигня, что наш коренной народ должен подстраиваться под этот праздник? Это что праздник победы, что улицы для этих мигрантов будут перекрывать я? Ведь у них в этих странах Средней Азии нет такого что на улицах они будут отмечать! И у них не ходят с бородами и женщины в хиджабах, а у нас уж больно демократическое общество, это до хорошего не доведёт!
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