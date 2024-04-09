Ночью в Петербурге перекроют часть дорог из-за праздника Ураза-Байрам

Зоя Копань

Что за фигня, что наш коренной народ должен подстраиваться под этот праздник? Это что праздник победы, что улицы для этих мигрантов будут перекрывать я? Ведь у них в этих странах Средней Азии нет такого что на улицах они будут отмечать! И у них не ходят с бородами и женщины в хиджабах, а у нас уж больно демократическое общество, это до хорошего не доведёт!