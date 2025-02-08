Мужчины боятся стоматологов чаще, чем женщины

Международный день стоматолога традиционно отмечают 9 февраля. При этом дентофобией — боязнью лечения у зубных врачей — страдает 18 процентов россиян, также ВЦИОМ выяснил, что мужчины чаще остерегаются дантистов, чем женщины, — 21 процент против 16.