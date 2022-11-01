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Покатилов провел 200 матчей в КПЛ

Вратарь «Актобе» Стас Покатилов в 25-м туре против «Ордабасы» (2:2) провел свой 200-й матч в КПЛ. В Премьер-лиге Покатилов дебютировал в составе «Акжайыка» в 2013 году в матче против «Шахтера» (3:0).

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