Над Россией растворилась тень британской королевы

Global Look Press/Carsten/PsychoShadow Королева Великобритании Елизавета II скончалась. За 7 десятилетий ее правления кардинально изменилось не только Соединённое Королевство, его роль на международной арене, но и вся глобальная архитектура.
Global Look Press/Carsten/PsychoShadow Королева Великобритании Елизавета II скончалась. За 7 десятилетий ее правления кардинально изменилось не только Соединённое Королевство, его роль на международной арене, но и вся глобальная архитектура.
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