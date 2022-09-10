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Над Россией растворилась тень британской королевы

Над Россией растворилась тень британской королевы

Global Look Press/Carsten/PsychoShadow Королева Великобритании Елизавета II скончалась. За 7 десятилетий ее правления кардинально изменилось не только Соединённое Королевство, его роль на международной арене, но и вся глобальная архитектура.

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