Ученые описали свойства нового полимера, полезного в медицине

Полезные свойства улучшенного древовидного полимера сумели описать и доказать ученые химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, 2 ноября пишет швейцарский научный журнал International Journal of Molecular Sciences.
Полезные свойства улучшенного древовидного полимера сумели описать и доказать ученые химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, 2 ноября пишет швейцарский научный журнал International Journal of Molecular Sciences.
Свежие комментарии