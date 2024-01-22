ММК первым среди сталеваров автоматизировал систему расчета выбросов парниковых газов

МАГНИТОГОРСК, 22 января, ФедералПресс. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) первым в сталелитейной отрасли России внедрил в опытно-промышленном режиме автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов (АСРВ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии