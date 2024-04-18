Военный эксперт Никулин объяснил позицию США отсутствием интереса к Украине

Украина уже не представляет интереса для США, которые всегда играют на опережение. Поэтому слова главы Пентагона Ллойда Остина о переходе инициативы в конфликте на сторону России в очередной раз подтверждают, что Вашингтон получил свое и готов заняться своими насущными проблемами, заявил в беседе с «Известиями» 18 апреля военный эксперт и политолог Игорь Никулин.