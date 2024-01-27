В советские годы, помню, только зазеваешься, мать строго спрашивает: чего сидишь? Дела кончились? Книги все прочитаны?Обидно это слышать.
Поколение, которое слишком много отдыхает?!
Комментарии
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Наталия
Как сказал классик, "Ленивы и нелюбопытны".
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15 час.
sss
когда нет перспективы будущего, нужно жить настоящим. Молодежь права. Какие пенсии?Жалкие пособия нищенские, до которых еще дожить нужно. А работая как лошади , без отдыха - помрут задолго до пенсии...
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11 час.
лл
лина любимцева
Уморились ничего не делать. Вот и отдыхают постоянно.
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10 час.
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