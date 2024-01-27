Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Царя не выбирают. Он наследует по праву рождения. И в этом сила царской власти.      Императорский Дом Романовых был...О любителях покой...
  • Степан Иванов
    КУда смотрит Путин? Про ДУМУ я вообще молчу,  она может только о дурних котах заседать.Кто дает Локшиным...
  • Татьяна Полякова
    О любителях покой...

Поколение, которое слишком много отдыхает?!

Поколение, которое слишком много отдыхает?!

В советские годы, помню, только зазеваешься, мать строго спрашивает: чего сидишь? Дела кончились? Книги все прочитаны?Обидно это слышать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Как сказал классик, &quot;Ленивы и нелюбопытны&quot;.
Ответить
15 час.
sss
когда нет перспективы будущего, нужно жить настоящим. Молодежь права. Какие пенсии?Жалкие пособия нищенские, до которых еще дожить нужно. А работая как лошади , без отдыха - помрут задолго до пенсии...
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
Уморились ничего не делать. Вот и отдыхают постоянно.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх