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Постпред России в Вене прокомментировал прибытие Асада с семьей в Москву

Постпред России в Вене прокомментировал прибытие Асада с семьей в Москву

Россия не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
👍👍👍
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