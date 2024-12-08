Постпред России в Вене прокомментировал прибытие Асада с семьей в Москву

Россия не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей.
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