Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    А почему этот ублюдок еще не в зоне?Вован и Лексус пр...
  • Nemo2846
    Пора уже Вована и Лексуса наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" - заслужили!Вован и Лексус пр...
  • Александр
    Полумера! Смертная казнь с конфискацией!! Врагов ГОСУДАРСТВА!Госдума приняла з...

Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Ну вот Евреи панику наводят, шугают, стращают, ну всё как обычно.- Европа уже паникует. Таки да. **** А вот и третий Еврей - до кучи: Госсекретарь Блинкен: Ситуация на Ближнем Востоке не была такой опасной, по крайней мере, с 1973 года **** Интересно, а кто следующий Еврей - который тоже будет стращать и пугать?   .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх