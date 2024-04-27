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Морской элемент: зачем нам нужен йод и как не допустить его дефицита

Морской элемент: зачем нам нужен йод и как не допустить его дефицита

О важности йода и опасностях его недостатка и переизбытка рассказывают эксперты «Важность йода в организме определяется тем, что этот элемент входит в состав гормонов щитовидной железы, которые отвечают за жизненно важные процессы энергетического обмена, полноценного умственного и физического развития, а также половое созревание», — объясняет врач-эндокринолог Юлиана Белова.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А морские водоросли коих сейчас в магазинах есть???
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9 час.

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