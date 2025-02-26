Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетехнику, расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120-миллиметровых минометов, а также живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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