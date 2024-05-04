Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

Валентин Катасонов: США больше не будут трогать «русские доллары» Арест в России активов и недвижимости американского финансового конгломерата JPMorgan Chase вызвал на Западе такой шок, что ни одно деловое СМИ Евросоюза и США об этом событии даже не сообщило, а вместо этого дружно подхватили отвлекающую тему — Russiagate (вмешательство Москвы в западные выборы).

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Так и надо постепенно наступать на &quot;наднациональное правительство&quot;. Пусть весь Мир дурят, только нас не трогайте, евреи.
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10 час.
ТО
Терехов Олег
Что за щенячий восторг? Ничего существенного не произошло, это не мешки с золотом арестовали, а как арестовали так и вернут только по тихому. Как жевали сопли так и продолжаем !
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10 час.
Андрей
диванный высер от пердуна👍😀
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9 час.

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