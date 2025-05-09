Были ли какие то сложности в том, чтобы по периметру Исаакиевской площади поставить экраны? Через них люди могли бы увидеть, что происходит на Дворцовой.
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Были ли какие то сложности в том, чтобы по периметру Исаакиевской площади поставить экраны? Через них люди могли бы увидеть, что происходит на Дворцовой.